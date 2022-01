Il nuovo album di The Weeknd sta per uscire: sarà rilasciato in anticipo

Il nuovo album di The Weeknd sarà pubblicato il 7 gennaio. Si tratta di “Dawn FM” e ad annunciarlo è lo stesso artista che, sui suoi social, da giorni stuzzicava i fan con teaser e messaggi criptici.

Ora è un video teaser a raccontare quello che sarà veramente. Un progetto che punta a cancellare le atmosfere buie e tetre di “After Hours” per tuffarsi nella luce dell’alba, letteralmente è questo dawn. Non è dato sapere molto altro al momento, se non i colleghi coinvolti nel progetto. Secondo quanto si legge nel video nella lista ci sono: Jim Carrey, Quincy Jones, Tyler, The Creator, Lil Wayne e Onehtrix Point Never.

Atteso da mesi, “Dawn FM” arriva quasi in anticipo a quella che sembrava la tabella di marcia di The Weeknd, il quale ha sempre scritto “The dawn is coming” – l’alba sta arrivando – ma non ha mai definito le tempistiche di uscita. Il motivo del cambio di rotta lo ha spiegato lo stesso cantautore pubblicando la foto di un messaggio inviato a La Mar Taylor, co-founder di XO Records e direttore creativo dei suoi lavori. “Buon anno! Tutto sembra nuovamente caotico- si legge- la musica può guarire e questo sembra più importante del lancio di un altro album. Pubblichiamo tutto quanto e godiamocelo con la gente“.



E se “After Hours” aveva accompagnato le giornate degli ascoltatori di The Weeknd durante il primo lockdown (essendo uscito poco prima), questo nuovo disco risolleverà gli umori in questa intensa fase di contagi. Il lavoro è stato anticipato dal singolo “Take my breath”.