Amici 21, annullata la registrazione: ecco quando andrà in onda

Nuovo anno, nuove puntata di Amici di Maria De Filippi. La registrazione del primo appuntamento del 2022 è stata annullata, ma non è stato svelato il motivo. “Le prime riprese del 2022 potrebbero avvenire giovedì 6 o venerdì 7 gennaio, ma non ci sono ancora certezze a riguardo. Visto che il talent show tornerà su Canale 5 domenica 9, è presumibile che l’appuntamento in questione venga registrato con almeno 24 ore d’anticipo rispetto alla messa in onda, a meno che Maria De Filippi non decida di sorprendere i fan con uno speciale in diretta“, si legge su Blastingnews.

Per ingannare l’attesa ecco un video inedito natalizio degli allievi e delle allieve di #Amici21: