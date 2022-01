A mezzanotte play! Ecco la nuova musica fuori oggi (7 gennaio)

Giovedì significa solo una cosa: a mezzanotte escono tutti i singoli e gli album. Se pensavate che il primo dell’anno, nonché 6 gennaio, non portasse novità vi sbagliavate. Nella lista due attesissime uscite: quelle dei dischi di Sick Luke e The Weeknd.

I singoli

“Meglio Così” (T-Recs Music) è il nuovo singolo di Lorenzo Lepore. La giovane promessa della scena musicale romana, tra i vincitori di Musicultura 2021, lancia un brano in cui emergono due spinte opposte in lotta fra loro: da un lato l’insicurezza che porta il cantautore ad arrendersi e ad omologarsi alle opinioni altrui, dall’altra la sua impellente esigenza di andare controcorrente, di pensare fuori dal coro e di far sentire la sua voce.

Mivà torna con “facile” (Matilde Dischi/Artist First), per raccontare con malinconia, e un pizzico di rimpianto, dell’incapacità di godersi la semplicità delle cose, andando a ricercare sempre quello che non si ha, senza rendersi conto della bellezza e del valore di ciò che è già presente.

Esce per Maionese Project/Matilde Dischi “Tutta la mattina” di Mazzini. Il cantautore torna a parlare del periodo

dell’adolescenza, questa volta mettendo l’accento sull’importanza degli amici veri e genuini che sanno sempre

come far tornare il sorriso e portano un pizzico di leggerezza in più. Il nuovo singolo è un brano fresco e pop

caratterizzato da una forte impronta elettronica, scritto dallo stesso Riccardo Mazzini e registrato presso

StudioNero di Roma con la produzione artistica di Marta Venturini, in cui scorrono come in un flashback attimi

di vita vissuta, intervallati da un ritornello ipnotico.

“A Roma Termini” (T-Recs Music) è il singolo di fefe, al secolo Federica Sartori. Nella canzone emozioni diverse e istantanee di vita si susseguono e si rincorrono generando un prodotto che racchiude in sé tutta la freschezza e la genuinità dell’artista. Il brano è nato al pianoforte, quindi inizialmente lentissimo, poi, dopo aver alzato i BPM, inserito loops e campioni, l’andamento e il mood sono completamente cambiati. L’arrangiamento è stato curato da Tony Pujia e da Matteo Costanzo.

“Astronave” è il nuovo singolo di Artù, un brano indie-pop intimo e sincero, dedicato agli incontri in grado di distruggere la nostra percezione di cosa siamo nell’universo. Quelli capaci di cambiare le nostre priorità, rivoluzionare tutto e, dall’altra parte, farci pensare che anche quando siamo immersi nel buio, fermi tra la paura di vivere e quella di morire, c’è sempre una luce, in fondo, per cui vale la pena lottare. “Astronave” è un figlio, un grande amore, un nuovo inizio. Un brano di rinascita, pieno di vita.

Gli album

A due anni da “After Hours”, The Weeknd torna con un progetto che punta a “guarire” le persone dai tempi caotici in cui ci troviamo ancora una volta, “Dawn FM”. Il disco, infatti, arriva sulle piattaforme in anticipo e a sorpresa. Lo ha spiegato lui stesso in un messaggio inviato a La Mar Taylor, co-founder di XO Records e direttore creativo dei suoi lavori. “Buon anno! Tutto sembra nuovamente caotico- si legge- la musica può guarire e questo sembra più importante del lancio di un altro album. Pubblichiamo tutto quanto e godiamocelo con la gente“. Sedici i pezzi che vedranno la luce a completare il cammino iniziato con il singolo “Take my breath”. Nella lista degli ospiti: Jim Carrey, Quincy Jones, Tyler, The Creator, Lil Wayne e Onehtrix Point Never.

Esce per Carosello Records “X2”, il primo album da solista di Sick Luke. Il progetto raccoglie il meglio dei nomi della scena contemporanea. Da Sfera Ebbasta a Madame, da Gaia a Fabri Fibra. E ancora Mecna, Ariete, Emis Killa, Side Baby, Coez, Ghali, Ketama126, Carl Brave e non solo. Quindici le tracce che sono lo specchio dell’anima artistica di Luke, scissa tra luce e oscurità proprio come il simbolo che lo ha reso celebre: il farfastrello, metà farfalla, metà pipistrello.