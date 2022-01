And Just Like That, lo show cancella Chris Noth dal finale di stagione

And Just Like That ha cancellato Mr. Big dal finale della prima stagione, in cui sarebbe dovuto apparire in un cameo, dopo le accuse di violenza sessuale all’attore Chris Noth.

Il marito di Carrie Bradshaw, dopo essere morto a causa di un infarto nei primi episodi della serie sequel di Sex and the City, sarebbe dovuto ritornare per una piccolissima parte il 3 febbraio ma la produzione non ha ritenuto opportuno farlo apparire dopo i racconti di tre donne, che hanno raccontato di essere state abusate da Noth. Inoltre, sempre per lo stesso motivo, la seconda stagione di And Just Like That potrebbe non vedere la luce.

“Si parlava di fare un’altra stagione, ma dopo gli ultimi giorni tutte quelle conversazioni si sono bloccate. È tutto fermo“, avrebbe dichiarato questa fonte vicina alla produzione.