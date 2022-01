Grande Fratello Vip, Manuel Bortuzzo parla del futuro con Lulù Selassié

Manuel Bortuzzo sta trascorrendo le ultime ore all’interno della Casa del Grande Fratello Vip. L’atleta ha deciso di uscire. Come ha ribadito il padre a Fanpage.it: “Manuel non dovrà pagare nessuna penale. Nel suo caso è evidente che ci siano motivi di salute, è dimagrito 6, 7 chili. Tornerà a casa il 14 o il 17 gennaio. Ha perso massa muscolare e ha bisogno di tornare ai suoi allenamenti“, ha raccontato il signor Franco. “Ha perso massa muscolare e ha bisogno di tornare ai suoi allenamenti. Lui non si è mai avvicinato alla cucina, ma come vedi c’è la ressa attorno al cibo. Lui non chiede mai nulla, mangia quello che gli viene dato senza discutere. E poi è stanco. Senza Aldo Montano– ha continuato – è molto demotivato. Si era affezionato a lui in maniera incredibile. Sicuramente tra loro ci sarà un incontro e non è escluso che sarà proprio Aldo ad andarselo a prendere nella Casa“.

Quale sarà il destino della relazione tra Manuel e Lulù Selassié? Il nuotatore, parlando con Nathaly Caldonazzo, ha detto che la princess riuscirà a resistere senza di lui. E poi è arrivata un’importante dichiarazione: “Quando ci ritroveremo fuori, sistemiamo un paio di cose e andiamo a vivere insieme“, ha detto Bortuzzo.

L’appuntamento con il reality show è per questa sera in prima serata su Canale 5.