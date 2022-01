Grande Fratello Vip, Katia contro Lulù: ‘volano’ grosse offese

Non c’è aria di pace all’interno della Casa del Grande Fratello Vip. Continua lo scontro tra Lulù Salassié e Katia Ricciarelli. In queste ore, come si legge su Biccy, il soprano ha raccontato alle sue amiche – Soleil Sorge e Manila Nazzaro – si aver subito body shaming dalla princess che le ha detto “mangia così ingrassi“, estrapolando solo questa frase dalla grande discussione che c’è stata. Nei giorni scorsi, durante una loro lite, Katia ha preso un pezzo di carne e, in modo aggressivo, ha detto a Lulù: “tieni, mangia questa“. La giovane gieffina le ha subito risposto: “Io devo mangiare la carne? Magnatela te così ingrassi, che tanto hai sempre fame“.

La Ricciarelli, mentre riportava a Soleil e Manila le parole di Lulù, ha poi aggiunto: “Ci rendiamo conto? Io volevo quasi dirlo ‘ah se fossi come te mi sparerei subito fidati’. Cosa vuole da me lei? A dire la verità io sono felice della mia faccia, del mio corpo, di come sono fatta. Sono fiera dei miei occhi e della mia intelligenza, non invidio nulla a nessuno e figurati a lei. Anzi mi diverto a guardare quando lei è a gambe scoperte. Così come mi piace vedere voi che siete ragazze e non ho nessuna invidia delle altre donne. Ci mancherebbe altro. Ognuno ha il suo fisico e basta”.

Soleil, dopo aver sentito ‘mi sparerei’, ha cercato di far ragionare la sua amica: “Dai no Katia. Esatto, ognuno ha la sua bellezza e la sua tipologia di fisicità. Però non bisogna minimamente offendere, soprattutto sulle cose fisiche“. Anche Manila ha notato le pesanti parole di di Katia: “Ok, come peggiorare la situazione“, ha detto la showgirl.

L’appuntamento con il reality show è per questa sera in prima serata su Canale 5. Scopriremo se il GF prenderà dei provvedimenti disciplinari nei confronti della Ricciarelli.