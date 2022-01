Salve esperti, buon anno!

Sono ormai diversi mesi che vivo un piccolo inferno personale. Parto con il dire che sono molto molto ansiosa, per tutto, ma questa situazione dovuta alla pandemia mi ha reso tutto più complicato. Sono sempre attenta e mi affido ai medici, ma comunque non riesco a riprendere in mano la mia vita. Non incontro quasi nessuno, faccio lo stretto necessario, non tocco niente o mi igienizzo spesso. A volte indosso i vestiti fuori di casa per soli 10 minuti e ho voglia di lavare tutto subito dopo; come anche i capelli. Ho l’impressione che potrei contagiarmi con tutto, anche in questi modi. So che può sembrare ridicolo, ma di fatto così è come stanno andando le cose per me ultimamente.

Avete qualche consiglio da darmi?

Martina, 24 anni

Cara Martina,

purtroppo la situazione pandemica, che perdura ormai da 2 anni, ha messo a dura prova tutti da tanti punti di vista: emotivi, affettivi, sociali, relazionali, lavorativi, etc… Ha, inoltre, amplificato le fragilità di ognuno e fatto nascerne di nuove. Non sappiamo molto di te, della tua storia, come hai vissuto questo periodo e com’è il tuo approccio al mondo esterno, per cui è difficile darti una risposta precisa. Ci dici solo di essere una persona ansiosa, che si affida ai medici e che sta vivendo male questi ultimi mesi.

Siamo chiamati a convivere con questo stato di emergenza, che cambia e si trasforma di mese in mese, con intensità e forme diverse. Dobbiamo trovare un nuovo equilibrio, cercando di rispettare le proprie peculiarità. È importante seguire le indicazioni del Governo e del Ministero della Salute, mettendo in atto quelle azioni che possano tutelare sia se stessi che gli altri, ma senza rinunciare a vivere. Purtroppo siamo costantemente esposti a un rischio, ma rimanere chiusi in casa sarebbe una scelta assai più gravosa. Prova a farci capire cosa ti preoccupa e perché, in fondo sei giovane e le tue possibilità di reazione saranno sicuramente maggiori in caso di contrazione del virus, cosa è successo in questi mesi da farti entrare in uno stato tale di allerta?

Facci sapere qualcosa di più.

Un caro saluto!