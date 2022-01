Sotto lo stesso tempo, dieci studenti di cinema raccontano la pandemia in un doc

Un anno di pandemia raccontato attraverso gli occhi e le vite di dieci giovani studenti di cinema. Da domani, 8 gennaio, è disponibile su RaiPlay Sotto lo stesso tempo: il film documentario prodotto dal CSC – Scuola Nazionale di Cinema – Sede Sicilia (di cui Costanza Quatriglio è direttrice artistica), presentato al Torino Film Festival.

“Il tempo sospeso del confinamento nelle nostre case è diventato, nel corso dei mesi, il nostro tempo “interessante”. Ci ha uniti l’obiettivo comune di provare a raccontarci in un quotidiano fatto di poco o nulla, cercando un dialogo con la Storia di cui, per la prima volta, ciascuno di noi si è sentito parte. Poi, d’un tratto, la necessità di uscire da noi stessi: alla ricerca di altre storie, altri sé, altri film da immaginare per liberarci da questo film in cui noi stessi ci siamo imprigionati“, si legge sulle note di regia.