Gf Vip, Delia è la nuova concorrente…con il pieno sostegno di Alex Belli

Si aggiunge un nuovo tassello nel triangolo che ha visti protagonisti, nella casa del Gf Vip, Alex Belli, Soleil Sorge e Delia Duran. Quest’ultima ha deciso di entrare in gioco e diventare una nuova concorrente. La moglie dell’attore di Centovetrine è ora in quarantena, in prepazione all’ingresso che avverrà nei prossimi giorni. L’annuncio è arrivato durante l’ultima diretta con Alfonso Signorini.

“Voglio entrare nella Casa perché mi manca un tassello, ho dei dubbi. Voglio capire se la percezione che lui ha avuto nella Casa corrisponde alla realtà”, ha detto la Duran che – oltrepassata la porta rossa – dovrà convivere forzatamente con la rivale. Obiettivo comprendere meglio i comportamenti di Belli e cercare di salvare il matrimonio.

Cosa ne pensa l’interessato? Il 39enne si è mostrato totalmente favorevole alla decisione della compagna. Anzi, l’ha incoraggiata a trovare le risposte che sta ancora cercando.

Il video dell’annuncio QUI