Gf Vip, Dayane torna nella casa per una sorpresa a Soleil

Non solo polemiche durante l’ultima puntata del Gf Vip. La casa più spiata d’Italia ha fatto anche da sfondo a una serie di sorprese. La più acclamata sui social quella di Dayane Mello a Soleil Sorge. La concorrente della scorsa edizione ha, così, fatto il suo ingresso per ritrovare l’amica che ora sta percorrendo la sua stessa strada. “Sono così orgogliosa di te”, ha detto Dayane prima di dare qualche consiglio.

“Non stare a litigare con la gente– ha aggiunto- non ti porterà da nessuna parte. Sappiamo tutti che sei forte ma adesso hai bisogno di un po’ di leggerezza. Hai una luce dentro, non lasciare che qualcuno possa rovinare quello che hai costruito”.

QUI il video