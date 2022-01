Pierpaolo Pretelli torna a Domenica In: il video delle prove

Pierpaolo Pretelli è pronto a tornare a Domenica In. L’ex gieffino sarà nuovamente tra i protagonisti del programma di Mara Venier a partire dalla puntata di domani. È lo stesso 31enne ad anticiparlo sui suoi canali social mentre si dirige agli studi romani per le prove finali. E, a darne testimonianza, è la stessa Mara, che sui suoi canali pubblica un video del backstage in cui Pierpaolo canta “Me ne frego” di Achille Lauro, per lo speciale “Tutti pazzi per Sanremo”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mara Venier (@mara_venier)

Poi il selfie tra Pier e Mara, felici di rincontrarsi dopo la pausa natalizia. D’altronde, tra i due è scattato subito un grande feeling, come ha raccontato recentemente il ragazzo: “Con Mara è avvenuta una magia: l’ho guardata negli occhi e ho subito percepito la sua umanità. Le sono grato per avermi dato la possibilità di essere a Domenica In“. E i fan non possono che concordare.