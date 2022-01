C’è posta per te torna su Canale 5: no, non ci sarà Can Yaman

Torna stasera in prima serata su Canale 5 C’è posta per te. Il programma, ormai alla sua 25esima edizione, sostituisce il sabato di Tu si que vales con nuove storie provenienti da tutta Italia e altrettante sorprese. La lista degli ospiti verrà svelata man mano nonostante gli spoiler arrivati online negli scorsi mesi.

Nella prima puntata, a rallegrare i protagonisti, ci saranno Paolo Bonolis e Stefano De Martino e non Can Yaman, come aveva anticipato qualcuno.

L’attore turco, secondo i rumors, avrebbe registrato una puntata lo scorso dicembre e si vociferava potesse essere la prima. Per scoprire se tornerà alla corte di Maria, l’appuntamento è ogni sabato alle 21.24.