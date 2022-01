Alessandra Mastronardi non si sposa più. L’indizio sui social

Storia d’amore finita e matrimonio annullato per Alessandra Mastronardi e il compagno Ross McCall. I due, secondo quanto riporta Diva e Donna, si sarebbero lasciati cancellando definitivamente ogni progetto. Le nozze, già rinviate a causa del perdurare dell’emergenza Coronavirus, dovevano essere il coronamento di quattro anni d’amore. Alessandra e Ross si erano conosciuti sul set di “Us”, il film scritto e interpretato da lui, e da allora non si erano più separati dividendo la loro vita tra Roma e Londra. La proposta è arrivata per il 35esimo compleanno dell’attrice de L’Allieva.

E se i diretti interessati al momento tacciono, sono i canali social dell’ex protagonista de I Cesaroni: risultano scomparse le foto in cui comparivano insieme. Un indizio che sembra valere più di mille parole.