Kanye West arriva su Netflix con un documentario in 3 parti

La vita e la carriera di Kanye West diventano un documetario per Netflix. Un viaggio in 3 parti che sarà pubblicato nel corso di 3 settimane a partire dal 16 febbraio. Non a caso, il progetto si intitola “jeen-yuhs: a Kanye Trilogy”. Da oggi è online il trailer ufficiale.

Come anticipa il video, nel docu si intrecciano le immagini girate negli ultimi 20 anni, alcune di queste assolutamente inedite. In mezzo le interviste a chi è stato accanto a Ye nel percorso. Tra questi anche Pharrell Williams. Alla regia il duo Coodie Simmons e Chike Ozah, amici e collaboratori del rapper.