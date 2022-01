Can Yaman a Sanremo 2022? Secondo i rumors affiancherà Amadeus

Can Yaman sarebbe stato scelto per affiancare Amadeus sul palco del Festival di Sanremo 2022. L’attore turco, secondo rumors sempre più insistenti, sarà spalla alla conduzione durante la kermesse in programma dall’1 al 5 febbraio. Sempre più osannato dal pubblico nostrano, Yaman farebbe così felici i tantissimi fan che – ad ogni sua apparizione in Italia – lo seguono per una foto o un autografo.

L’interprete di “Daydreamer” seguirebbe l’esperienza di Diletta Leotta al primo festival di Amadeus, quello del 2020. La loro storia ha riempito tutti i magazine e i siti internet, oltre che i talk televisivi. Intanto, Yaman ha negato ogni diceria scrivendo sui suoi social: “Non sapevo di andare a Sanremo. A me non hanno ancora detto nulla. Però lo scrivono, che vorrà dire? Bah”.

Le certezze

Ancora in costruzione, Sanremo 72 ha un’unica certezza: quella di Checco Zalone, che intratterà il pubblico con la sua comicità. Stasera Amadeus annuncerà, durante l’edizione delle 20 del Tg1, le 5 figure femminili che lo aiuteranno per tutta la settimana nella città dei fiori.