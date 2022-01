Uomini e Donne, le parole di Luca commuovono lo studio – VIDEO

Roberta Giusti ha fatto la sua scelta. La tronista di Uomini e Donne, dopo un periodo di forte indecisione ha scelto Samuel Carniani, preferendolo a Luca Salatino. Stando ai rumors e al bigliettino che Maria De Filippi ha consegnato a Luca sembra che la padrona di casa lo abbia scelto come un nuovo tronista. Salatino, così, potrà continuare il suo percorso per trovare l’amore. Il ragazzo affiancherà sul trono Matteo Ranieri.

Le parole di Luca, dopo la decisione di Roberta, hanno commosso lo studio: “Sei una parte che porterò sempre con me. Ti auguro che questo ragazzo (Samuele, ndr) ti possa dare quello che non hai trovato in me“. A questo punto Maria ha consegnato al ragazzo un biglietto da leggere fuori dallo studio.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Uomini e Donne (@uominiedonne)