Il Cantante Mascherato, nel cast potremmo vedere Pierpaolo Pretelli

Manca poco al ritorno in Rai de Il Cantante Mascherato. I rumors sul cast della terza edizione si stanno facendo sempre più insistenti. Sul settimanale Nuovo Tv di Riccardo Signoretti si legge una lista di celebri nomi che potrebbero far parte dello show. Tra questi ci sono Ivana Spagna, Paolo Kessisoglu, Giorgio Panariello, Cristina D’Avena, Fiordaliso, Enrico Brignano, Marco Carta, Sabrina Salerno e Pierpaolo Pretelli, che abbiamo recentemente visto nell’ultima edizione di Tale e quale show con Carlo Conti e a Domenica In con Mara Venier. Visto il successo che il giovane showman sta riscontrando non si fa fatica a credere che possa essere uno dei cantanti mascherati.

Tra le novità di quest’anno troviamo nuove dodici maschere: il Robot, il Drago, il Panda, il Camaleonte, la Rana, l’Ape Regina, il Maialino, la Banana, il Cigno, la Vedova Nera ed il Sole.

In giuria, invece, vedremo Arisa, Flavio Insinna, Caterina Balivo, Costantino Della Gherardesca e Francesco Facchinetti. Quest’ultimo, però, potrebbe cedere il suo posto a Morgan.