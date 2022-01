Eternals, il film Marvel di Chloé Zhao è disponibile a tutti gli abbonati di Disney+

Se vi siete persi Eternals ora non avete più scuse. Da oggi il cinecomic Marvel diretto da Chloé Zhao è disponibile su Disney+ per tutti gli abbonati.

Una coppia gay, il primo supereroe pakistano, la prima supereroina sordomuta e la prima con problemi di salute mentale. Il cinema sta diventando ogni giorno di più un posto dove tutti possono vedersi rappresentati. A mostrare questo ‘ritratto inclusivo’ è ‘Eternals’. La regista porta sul grande schermo una epica storia che abbraccia migliaia di anni e vede protagonisti un nuovo team di supereroi immortali, costretti a uscire dall’ombra per unirsi contro il più antico nemico dell’umanità, I Devianti. Ad interpretarli un cast che include Gemma Chan, Richard Madden, Kit Harington, Angelina Jolie, Kumail Nanjiani, Lia McHugh, Brian Tyree Henry, Lauren Ridloff, Barry Keoghan, Don Lee e Salma Hayek.

ETERNALS, L’INTERVISTA A RICHARD MADDEN E GEMMA CHAN

Abbiamo incontrato Richard Madden (grandissimo fan dei film Marvel) e Gemma Chan (interprete di Minn-Erva in Captain Marvel)- gli interpreti di Ikaris (leader degli Eterni) e di Sersi (la più sensibile fra gli Eterni) – in occasione della premiere a Roma. Il terzo film della Fase Quattro e il venticinquesimo dell’Universo Cinematografico Marvel – diretto da Chloé Zhao, regista premio Oscar per ‘Nomadland’ – è stato presentato in chiusura alla 16esima edizione della Festa del Cinema di Roma e alla 19esima edizione di Alice nella Città (la sezione autonoma e parallela dedicata agli esordi, al talento e alle nuove generazioni).

