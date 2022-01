Sfera Ebbasta diventa papà, l’annuncio sui social

Sfera Ebbasta diventa papà. Il trapper e Angelina Lacour aspettano il loro primogenito. A fare l’annuncio la coppia attraverso i loro profili social. Una foto dell’ecografia in mano, sorrisi, amore e Sfera che bacia il pancione della giovane mamma: scatti che hanno accompagnato la dolce frase “la gioia più grande della nostra vita, ti aspettiamo”, scrive Angelina su Instagram. La modella di origini latine, classe 1995, è incinta di 14 settimane.

I due si sono innamorati nell’estate del 2019 a Ibizia: lui sulla ‘isla’ per le vacanze, lei per lavoro. Da allora non si sono più lasciati.