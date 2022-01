E’ online il video di ‘Fra le nuvole pt.1 e pt2’ di Coez

E’ online il nuovo video di Coez ‘Fra le nuvole pt.1 e pt.2’. A raccontare il nuovo brano contenuto nell’ultimo disco ‘Volare’ (targato Carosello Records), è stato lo stesso cantautore sui social: “È stato un onore lavorare sulle tracce separate di ‘Mio fratello è figlio unico’ del grande Rino Gaetano. In un primo momento non eravamo sicuri di riuscire ad ottenere il via libera per usare i campioni, e quindi abbiamo creato una versione alternativa del pezzo, alla fine mi sono affezionato a tutte e due e le ho mischiate. Il video è stato interamente girato in pellicola ed è pieno di citazioni, spero vi piaccia, a me fa VOLARE”.

Con Volare inizia una nuova avventura per live per Coez. Dopo l’annuncio delle date in programma il cantautore ha collezionato numerosi sold out.

Coez in tour, ecco tutte le date

31 gennaio 2022 || Torino @ Hiroshima Mon Amour – SOLD OUT

2 febbraio 2022 || Milano @ Magazzini Generali – SOLD OUT

4 febbraio 2022 || Brescia @ Lattepiù – SOLD OUT

6 febbraio 2022 || Roncade (TV) @ New Age – SOLD OUT

9 febbraio 2022 || Parma @ Campus Music Industry – SOLD OUT

11 febbraio 2022 || Livorno @ The Cage

12 febbraio 2022 || Firenze @ Viper – SOLD OUT

14 febbraio 2022 || Ravenna @ Bronson Club – SOLD OUT

17 febbraio 2022 || Modugno (BA) @ Demodè

18 febbraio 2022 || Maglie (LE) Industrie Musicali

20 febbraio 2022 || Napoli @ Duel Beat

22 febbraio 2022 || ROMA @ Planet Roma – SOLD OUT

7 marzo 2022 || Torino @ Teatro Concordia – NUOVA DATA

13 marzo 2022 || Bologna @ Estragon – NUOVA DATA

26 marzo 2022 || Firenze @ Tuscany Hall – NUOVA DATA

7 aprile 2022 || Milano @ Alcatraz – NUOVA DATA

14 aprile 2022 || Brescia @ Gran Teatro Morato – NUOVA DATA

15 aprile 2022 || Padova @ Gran Teatro Geox – NUOVA DATA

20 aprile 2022 || Roma @ Atlantico – NUOVA DATA