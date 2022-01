Megan Fox si sposa! Ecco il video della proposta

Megan Fox e Machine Gun Kelly si sposano. La coppia lo ha annunciato con un video postato sui social. L’artista (31 anni), come mostrano le immagini, si è inginocchiato, ha aperto la scatolina contenente l’anello e ha chiesto all’attrice (35 anni) di diventare sua moglie. Lei ha risposto di sì.

Il video della proposta – avvenuta nel giardino della Spa Botánico al Ritz-Carlton Dorado Beach di Porto Rico – è stato accompagnato da una dichiarazione d’amore da parte della Fox:

“Nel luglio del 2020 ci siamo seduti sotto questo albero di baniano, abbiamo chiesto la magia. Eravamo ignari del dolore che avremmo affrontato insieme in un periodo di tempo così breve e frenetico. Ignari del lavoro e dei sacrifici che la relazione ci avrebbe richiesto, ma inebriati dall’amore e dal karma. Un anno e mezzo dopo, dopo aver attraversato l’inferno insieme e aver riso più di quanto avessi mai immaginato, mi ha chiesto di sposarti. E proprio come in ogni vita prima di questa e come in ogni vita che la seguirà, ho detto di sì. E poi ci siamo bevuti il sangue a vicenda”.

Sul profilo di Colson Baker, questo il vero nome del rapper, è apparso il video che mostra l’anello, un bellissimo anello formato da due pietre: una bianca e una verde.

“Sì, in questa vita e in ogni vita. Sotto gli stessi rami sotto cui ci siamo innamorati, l’ho riportata indietro per chiederle di sposarmi. So che la tradizione è un anello, ma l’ho progettato con Stephen Webster per essere due: lo smeraldo (la sua pietra natale) e il diamante (la mia pietra natale) incastonati su due fasce magnetiche di spine che si uniscono come due metà della stessa anima formare il cuore oscuro che è il nostro amore”, ha scritto il rapper.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da the Blonde Don (@machinegunkelly)

Megan Fox e Machine Gun Kelly si sono conosciuti un anno e mezzo fa e da allora non si sono più lasciati. Lei aveva appena concluso il matrimonio con l’attore Brian Austin Green, dal quale ha avuto tre figli: Noè, Bodhi e Journey. Lui, invece, aveva da poco interrotto la relazione con Emma Cannon, dalla quale ha avuto Casie.