Gli auguri di Katy Perry a Orlando Bloom: “Sei la luce della mia vita”

L’amore tra Katy Perry e Orlando Bloom va a gonfie vele. In attesa di vederli convolare a nozze, la cantante ha voluto fare una dedica romantica al futuro marito che oggi compie 45 anni. “Buon 45esimo compleanno all’uomo più gentile, profondo, pieno di sentimento, sexy e forte che io conosca. Grazie per essere una bussola costante, un’ancora incrollabile e portare ‘joi de vivre’ in ogni stanza in cui entri. Sei l’amore e la luce della mia vita. Ringrazio le mie stelle fortunate per te e la nostra cara dd”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da KATY PERRY (@katyperry)

Le nozze di Orlando Bloom e Katy Perry

Dopo un inizio travagliato nel 2016, la storia tra Katy Perry e Orlando Bloom è definitivamente decollata nel 2018 fino alla nascita della loro primogenita Dove. L’attore ha chiesto alla star di sposarlo nel 2019 ma a causa della pandemia il matrimonio è rimasto in stand by.