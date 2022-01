Amici 21, infortunio per Giulia Stabile: la ballerina rassicura i fan

Infortunio per Giulia Stabile. La ballerina professionista di Amici di Maria De Filippi e vincitrice della scorsa edizione del talent show ha postato alcuni scatti dallo studio del fisioterapista, il professor Alessandro Danieli (specialista in traumatologia). La Stabile ha annunciato ai fan, al tempo stesso rassicurandoli, di essersi procurata una piccola lesione. “Ho già iniziato le cure, in una settimana il dottore mi rimetterà in piedi. Stati tranquilli”, ha scritto Giulia su Instagram.