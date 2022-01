Chucky, su Italia 1 è arrivata la serie da La bambola assassina

La terrificante bambola assassina dai capelli rossi è tornata. Ha debuttato ieri su Italia 1, la serie tv Chucky basata sul franchise horror de La bambola assassina: un cult per gli appassionati del genere che torna dagli Anni 80 ai giorni nostri in formato tv show, sviluppato dal creatore dei film Don Mancini. A distanza di più di trent’anni dall’uscita del primo film, la serie non solo introduce nuovi personaggi e approfondisce la vita del villain horror ma funge anche da sequel della settima pellicola della saga Il Culto di Chucky. La prima stagione è composta da 8 episodi e va in onda con un episodio a settimana ogni giovedì dalle 00:30. Mentre va in onda il primo capitolo, è stata confermata la seconda stagione del progetto televisivo ‘da brivido’.

CHUCKY, LA STORIA

Ambientata due settimane dopo gli eventi narrati nel film Il Culto di Chucky, la storia segue Jake, un quattordicenne con problemi a relazionarsi con i suoi coetanei e in conflitto col padre a causa della sua omosessualità. In un mercatino, nella città natale di Charles Lee Ray, il ragazzo acquista la fantomatica bambola Good Guy. In seguito a una serie di bizzarri e inquietanti avvenimenti, Jake scoprirà che il suo giocattolo è vivo ed è tornato con un unico scopo: la voglia di mietere nuove vittime.

CHUCKY, IL CAST

Nel cast Zackary Arthur è Jake Wheeler, un ragazzo adolescente che acquista Chucky ad una svendita; Björgvin Arnarson è Devon Evans, il fidanzato di Jake e migliore amico di Junior; Alyvia Alyn Lind è Lexy Cross, inizialmente nemica e poi amica di Jake ed ex fidanzata di Junior; Teo Briones è Junior Wheeler, cugino antagonista di Jake ed ex fidanzato di Lexi; Brad Dourif è la voce di Chucky, un feroce serial killer che prima di morire ha trasferito la sua anima in una bambola “Good Guy”; David Kohlsmith è il giovane Charles Lee Ray a 7 anni; Tyler Barish è il giovane Charles Lee Ray a 14 anni; Fiona Dourif è Charles Lee Ray negli Anni 80.