GF Vip, Gianmaria umiliato da Sophie: “Si annusa le dita dopo che si gratta”

Nella Casa del Grande Fratello Vip si ritorna a parlare del presunto ‘vizio’ di Gianmaria Antinolfi. In queste ore, Sophie Codegoni ha preso di mira l’imprenditore, umiliandolo davanti agli altri “vipponi” come riporta Biccy:

“Ma com’è quella cosa che ti annusi le dita dopo esserti grattato? Dai che l’hai ammesso anche tu che è una cosa vera questa che sto dicendo. Sì ragazzi Giammy si annusa le dita dopo che si gratta lì . Dai ma che schifo ragazzi. Ho capito, capisco tutto, ma le dita in quel posto e poi se le annusa pure… Inutile che neghi perché ti abbiamo visto tutti quanti, tutto il mondo lo sa. Sappi che quando uscirai di qui ti chiameranno ‘il dito profumato’. Sì usa la mano in quel modo è verissimo“.

Gianmaria, imbarazzato per la presa in giro, ha negato:

“Ma che stai dicendo, ma quando mai? Ma sei scema? Ma tu non stai bene. Stai scherzando vero? Ho detto che può capitare a tutti, anche Barù l’ha detto, tutti quanti lo fanno. Non è come stai dicendo tu, ma quando mai. Mi chiameranno dito profumato? E a te ti chiameranno ‘brufola’ pensa un po’ la schifezza. Hai un allevamento in faccia di brufoli, stanno gli allevatori che già chiedono di te. E comunque smettila qua falla finita“.