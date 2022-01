GF Vip, Kabir Bedi nei trend: ecco cosa non è piaciuto al pubblico

Non si arrestano le polemiche all’interno della Casa del Grande Fratello Vip. Questa volta c’entra Kabir Bedi. Il “Sandokan” del piccolo schermo è finito nei trend di Twitter per via del trattamento che alcuni “vipponi” gli hanno riservato questa notte. Il 75enne è stato costretto ad andare a dormire sul divano perché il suo russare infastidiva i compagni di stanza. Molti utenti del web, però, hanno trovato inaccettabile cacciare una persona anziana dal suo letto.

Inoltre, gli spettatori hanno fatto il confronto con Katia Ricciarelli e Giucas Casella. Quest’ultimo, nonostante russi, non è mai stato invitato a lasciare la sua stanza. Katia, invece, ha a disposizione una camera tutta per sé e un bagno privato. E questi diversi trattamenti non sono piaciuti al web.