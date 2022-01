All Fun and Games, Asa Butterfield e Natalia Dyer nell’horror dei fratelli Russo

Dopo Avengers: Endgame e Cherry: Innocenza perduta, i Fratelli Russo sono al lavoro su All Fun And Games. Si tratta di un horror-thriller che avrà come protagonisti Asa Butterfield e Natalia Dyer.

“Sono accadute cose più strane… Asa Butterfield e Natalia Dyer saranno i protagonisti dell’horror-thriller All Fun And Games“, scrivono infatti i Russo sul profilo Instagram della loro casa di produzione, la AGBO

La star di Sex Education e la star di Stranger Things interpreteranno una coppia di fratelli e altri ragazzi alle prese con un gioco demoniaco. Alla regia ci sono Ari Costa e Eren Celeboglu, che debuttano alla regia di un lungometraggio. Le riprese dovrebbero iniziare a marzo.