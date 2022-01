GF Vip, Delia Duran svela cosa hanno fatto Soleil e Alex sotto le coperte

Continua la ‘soap opera della Chimica Artistica’ al Grande Fratello Vip. A mettere scompiglio nella Casa più spiata d’Italia ci ha pensato l’entrata di Delia Duran, che si è presa una pausa di riflessione dal matrimonio con Alex Belli. Perché? L’attore, che non ha nascosto la passione per Soleil mentre era in gioco, una volta uscito dalla Casa ha dedicato alla gieffina non poche attenzioni attraverso i social. E questo non è piaciuto alla Duran. La nuova arrivata non ha perso tempo, come abbiamo visto nella puntata di ieri, ha attaccato subito la Sorge al suo ingresso.

“Tu e Alex avete fatto cose intime sotto le coperte. Penso tu sia falsa e incoerente. Sono venuta qui per parlare con te e capire molte cose che sono accadute. Dici una cosa e poi ti contraddici da sola e adesso voglio comprendere. Il vostro rapporto è stato profondo e limpido? Anche sotto le coperte eravate puri? Sicura che anche lì eravate limpidi? Guarda che Alex mi ha detto la verità su quello che è successo sotto le coperte. Adesso devi dire la verità e ammettere quello che è successo. Sei falsa perché non dici quello che è successo sotto le coperte. Dillo se dici di essere vera e sincera. Sei coerente? Allora racconta cosa avete fatto. Che cosa è successo sotto le coperte? Tu sapevi che ero sposata e sei andata oltre con mio marito. Sappiamo tutti e tre quello che è successo in quel letto. Ok adesso dico quello che mi ha detto Alex, quello che è veramente accaduto sotto quelle coperte. Tutti l’hanno visto e hanno capito bene ed in più mio marito me l’ha confermato. Ecco cosa hanno fatto: ci sono state delle cose intime!“.

A queste parole Soleil ha risposto così: “C’è stato un momento di sbandamento, ma non c’è mai stata intenzione di fare altro“. E poi ha concluso: “Ma non potevate chiarirvi a casa vostra?“.

Dallo studio è intervenuto anche Alex Belli: “Vi invito a riflettere. Avete tempo per parlare e capire“.