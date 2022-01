Moon Knight: trailer, data di uscita e trama dell’attesa serie – VIDEO

Su Disney+ sta per arrivare una delle serie più attese di quest’anno. Stiamo parlando di Moon Knight, lo show Marvel Studios creato da Jeremy Slater e diretto da Mohamed Diab e il team di Justin Benson & Aaron Moorhead.

I sei episodi seguono le vicende di un personaggio enigmatico. Stiamo parlando di Steven Grant, interpretato da Oscar Isaac. Soffre di disturbo dissociativo e di vuoti di memori. È un impiegato in un museo egizio ma ha molte personalità. Tra queste, quella di Marc Spector: un mercenario che è entrato in contatto con la reliquia di un dio lunare dell’Antico Egitto, Khonshu, che gli ha promesso i poteri per trasformarsi nel temibile Moon Knight.

A introdurci l’attesa serie live-action originale ci ha pensato il nuovo trailer, , presentato durante l’Halftime della NFL Super Wild Card che ha visto affrontarsi gli Arizona Cardinals e i Los Angeles Rams.

MOON KNIGHT, LA STORIA

La serie segue Steven Grant, un tranquillo impiegato di un negozio di souvenir, che viene colpito da vuoti di memoria e ricordi provenienti da un’altra vita. Steven scopre di avere un disturbo dissociativo dell’identità e di condividere il suo corpo con il mercenario Marc Spector. Mentre i nemici di Steven/Marc si avvicinano, i due devono indagare sulle loro identità complesse mentre si spingono in un mistero mortale tra i potenti dei dell’Egitto.

MOON KNIGHT, IL CAST

Nel cast, oltre a Isaac, Ethan Hawke nel ruolo del villain (del quale non si sa ancora nulla) e May Calamawy, la cui parte non è stata ancora annunciata. Ulteriori informazioni sulla serie saranno annunciate nelle prossime settimane.

Mohamed Diab e il team di Justin Benson & Aaron Moorhead hanno diretto gli episodi. Jeremy Slater è il capo sceneggiatore, mentre Kevin Feige, Louis D’Esposito, Victoria Alonso, Brad Winderbaum, Mohamed Diab, Jeremy Slater e Oscar Isaac sono gli executive producer. Grant Curtis, Trevor Waterson e Rebecca Kirsch sono i co-executive producer.

MOON KNIGHT, DATA DI USCITA

Moon Knight debutta il 30 marzo su Disney+.

MOON KNIGHT, IL TRAILER

MOON KNIGHT, IL POSTER