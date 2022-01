GF Vip 6, Nathaly Caldonazzo contro Alex Belli: “Narcisista patologico”

Ad un mese dalla sua uscita dal Grande Fratello Vip 6, Alex Belli continua far discutere sia dentro che fuori la casa. Ancora di più dopo l’entrata in gioco della moglie Delia Duran, che con il suo ingresso nel reality ha riacceso i riflettori sul triangolo Soleil-Alex-Delia.

Gli inquilini hanno dato un opinione sulla storia, in particolare, Nathaly Caldonazzo è stata molto dura nel giudicare il comportamento dell’attore, che ha definito un “narcisista patologico covert: In questa storia chi fugge da lui ha vinto”.

Una miccia accesa nel live ed esplosa poi in puntata, con un confronto tra i diretti interessati.

Anche dopo la diretta, Nathaly ha confermato a Soleil, ribadendo il suo pensiero non positivo su Alex.