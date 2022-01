Isola dei Famosi, nel cast due ‘figli di’ e le loro mamme vip

Continuano i rumors sul cast della nuova edizione dell’Isola dei Famosi, attesa per marzo. Le certezze sono: Ilary Blasi alla conduzione e Massimiliano Rosolino come inviato in Honduras. Inoltre, come il Grande Fratello Vip, l’adventure game dovrebbe avere due puntate settimanali, il lunedì e il venerdì, come anticipato da TvBlog.

Il portale, in queste ore, ha annunciato altri quattro papabili naufraghi. Alessandro Iannoni e Ludwig Maximilian Koons. Il primo è figlio di Carmen Di Pietro, mentre il secondo di Cicciolina. I ‘figli di’ parteciperanno insieme alle loro mamme come unico concorrente.

Tra i naufraghi che potremmo vedere sull’Isola ci sono:

I fratelli Gianmarco e Luca Onestini, quest’ultimo già in GF Vip 4 e vincitore del reality spagnolo Secret Story.

Alessia Fabiani

Olga Plachina, moglie di Aldo Montano

Dayane Mello, già all’Isola dei Famosi 12 (2017), a Pechino Express nel 2020, al GF Vip 5 e infine nell’ultima discussa edizione del brasiliano A Fazenda.

Loredana Lecciso e la figlia Jasmine Carrisi

Luigi Oliva, ex fidanzato di Pamela Prati

Jedà, fidanzato di fidanzato di Vera Gemma

Nicola Vivarelli, già a Uomini e Donne

Antonella Fiordelisi, tentatrice di Temptation Island

Andrea Casalino, corteggiatore a Uomini e Donne

Pago