GF Vip 6, Delia Duran su Alex Belli: “Basta, lo lascio”

Dopo la lite, la riappacificazione e la ‘sospensione’, un nuovo capitolo si aggiunge alla storia tra Alex Belli e Delia Duran. A meno di una settimana dal suo ingresso nella casa del Grande Fratello Vup 6, la modella sembra abbia deciso di scrivere la parola fine sul suo matrimonio con l’attore.

Tutto è nato dopo il passaggio di un aereo dei Solex, i fan della coppia Alex-Soleil.

Il messaggio “Solex is real – always connected” ha generato un momento di sconforto in Delia, che si è lasciata andare ad un pianto liberatorio con Miriana e Manila: “Basta lo lascio. Punto”.

Alex prederà parte questa sera alla nuova puntata di Casa Chi per rispondere alle affermazioni di Delia, ma probabilmente vedremo un confronto nella puntata di lunedì.