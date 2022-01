Eurovision 2022, per la conduzione spunta il nome di Tiziano Ferro

Perfettamente a suo agio con la lingua inglese, star amata in tutto il mondo e intrattenitore nato. Tiziano Ferro sembrerebbe avere il profilo perfetto per la conduzione di un grande show come l’Eurovision Song Contest. Il nome del cantautore è, non a caso, spuntato tra i papabili a guidare l’edizione 2022 che si terrà a Torino il 10, il 12 e il 14 maggio. A spoilerare l’ipotesi è TvBlog. Notizie ufficiali dovrebbero arrivare nelle prossime settimane. Ferro, d’altronde, al Sanremo 2020 ha dimostrato di sapersela cavare su un palco televisivo. Ospite fisso (canoro) di Amadeus ma sempre in grado di bucare lo schermo.

Il nome dell’artista di Latina si aggiunge alla lunga lista di rumors: prima di lui sono stati fatti quelli di Mika, Laura Pausini, Alessandro Cattelan, Chiara Ferragni, Matilda De Angelis e Milly Carlucci.

I primi appuntamenti preparativi all’Eurovision 2022

Intanto, il primo passo verso l’Eurovision sarà fatto il 25 gennaio. Alle 12 dal Palazzo Madama in piazza Castello ci sarà il passaggio di testimone tra il sindaco di Rotterdam, Ahmed Aboutaleb, e il sindaco del capoluogo piemontese, Stefano Lo Russo.

Da Palazzo Madama si deciderà, inoltre, tramite un’estrazione a sorte (Allocation Draw), la composizione del cartellone delle prime due serate che vedranno 36 Paesi competere in due semifinali. Ad essi si aggiungeranno anche i cosiddetti ‘Big Five’: Italia, Francia, Germania, Spagna e Regno Unito, il cui accesso alla finale è diretto.

La cerimonia sarà condotta da Carolina Di Domenico e Gabriele Corsi e sarà possibile seguirla anche in streaming su raiplay.it.