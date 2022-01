“Domani che fai?”, online il video del nuovo singolo di Will

È disponibile su YouTube il video di “Domani che fai?”, il singolo di Will che inaugura la nuova stagione in musica del giovane talento pop urban. Il brano, uscito su etichetta Polydor (Universal Music Italy), è prodotto da Neezy e Tom e arriva sulla scia del travolgente successo di oltre 30 milioni di stream conquistati con il singolo “Estate” già certificato disco di platino nonché secondo brano più ascoltato in assoluto nel 2021, fra i brani del decennio 2010 – 2020 secondo una recentissima classifica di Spotify.

Il videoclip ufficiale del brano è diretto da Mattia di Tella e girato interamente a Milano.