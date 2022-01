Cari esperti, due settimane fa durante l’ovulazione (avevo le tipiche perdite filementose e gelatinose durate per 3 giorni) ho avuto un rapporto anale con eiaculazione interna. La mia paura è che lo sperma possa in qualche moda essere andato in vagina senza che ce ne accorgessimo. Quanto è plausibile ciò? Non ho ancora avuto il ciclo. 4 giorni prima di questo rapporto c’è stato un altro sempre per via anale seguito dopo un’oretta circa da qualche penetraziona vaginale scoperta. Poi è stato indossato il preservativo. Il liquido preiaculatorio può aver fecondato 4 giorni prima dell’ovulazione?

Vale, 21 anni

Cara Vale,

è difficile che ci possa essere una gravidanza vista che l’eiaculazione non è avvenuta in vagina, ma è chiaro che non si possono escludere dei rischi in quanto non sempre è possibile avere un controllo assoluto. Il liquido che cola potrebbe bagnare la superficie esterna della vagina e non è detto che in questo modo senza alcun aiuto esterno possa risalire per le tube interne e fecondare l’ovulo maturo. Però non è possibile calcolare rischi specifici. Nei rapporti ravvicinati è importante proteggere i secondi rapporti da subito perchè se c’è una pregressa eiaculazione potrebbe fuoriuscire nelle prime fasi del rapporto. Non basta una buona pulizia del pene per eliminare residui di sperma, considera che gli spermatozoi rimangono in vita nelle ghiandole che si trovano vicino alla base del pene e quindi possono fuoriuscire anche nelle primissime fasi dei rapporti successivi. È infatti consigliabile orinare oltre che mantenere buone pratiche di igiene per potere eliminare le tracce preesistenti. Sebbene va specificato che la minzione dopo l’eiaculazione non ha un potere contraccettivo, ma semplicemente riduce la possibilità di concepimento.

Il liquido preseminale di per sè non dovrebbe contenere spermatozoi mobili capaci di fecondare. Potresti confrontarti con il tuo ginecologo di riferimento, o nel caso ci fosse un ritardo effettuare un test di gravidanza per eliminare ogni dubbio.

Un caro saluto!