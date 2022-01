GF Vip 6, Soleil e Delia parlano di Manila: “Non mi è stata vicina”

Serata di festa al Grande Fratello Vip 6. In occasione del compleanno di Katia Ricciarelli, i vip hanno messo in scena alcune tra le più famose opere liriche.

Un festeggiamento che ha visto, oltre le recite degli inquilini, anche un avvicinamento tra Soleil Sorge e Delia Duran.

Le due inquiline hanno avuto nel corso della serata un primo chiarimento, ma non su Alex Belli. Il discorso, invece, è stato incentrato su Manila Nazzaro, con la quale Soleil ha avuto un allontanamento dopo l’entrata di Delia.

“Le voglio un bene dell’anima però non é una mia vera amica, mi dispiace me l’ha dimostrato. Non sei tu la causa, sei stata sicuramente un momento di dimostrazione…”

