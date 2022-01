Diabolical, arriva la serie spin-off di The Boys: trama e data di uscita

Nuove storie mai raccontate prima dell’universo di The Boys prendono vita nella serie antologica animata The Boys Presents: Diabolical. Gli otto episodi in un mini-formato della durata di 12-14 minuti e ognuno caratterizzato dal proprio stile di animazione riveleranno storie inedite create da alcune delle menti più creative e geniali dell’intrattenimento di oggi. Lo show sarà disponibile il 4 marzo in esclusiva su Prime Video in oltre 240 Paesi e territori in tutto il mondo.

DIABOLICAL, IL CAST

Il cast è composto dagli interpreti e doppiatori Awkwafina, Garth Ennis, Eliot Glazer, Ilana Glazer, Evan Goldberg, Seth Rogen, Simon Racioppa, Justin Roiland, Ben Bayouth, Andy Samberg e Aisha Tyler.

The Boys è basata sul fumetto best-seller del New York Times creato da Garth Ennis e Darick Robertson, ed è stata sviluppata dall’executive producer e showrunner Eric Kripke.