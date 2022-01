Amici 21, la classifica fatta dai cantanti: Albe all’ultimo posto

Momento di confronto per i ragazzi di Amici 21. La produzione ha affidato ai cantanti il compito di stilare in anonimo una classifica in base ai propri gusti.

Ecco la classifica

1- Sissi/Alex

2- Luigi

3- LDA

4- Crytical

5- Aishia

6- Rea

7- Albe

Il risultato ha lasciato molto deluso Albe, che secondo i suoi compagni ha meritato l’ultimo posto. Il cantante non trova adeguata la sua posizione, e dopo un confronto con gli altri, si è lasciato andare alle lacrime parlandone con Serena.

“Non è che mi hanno preso in giro, alla fine hanno stipulato un loro giudizio, non ce l’ho con nessuno, ma non riesco ad andare a mangiare con loro, aspetto un attimo. […] Non mi reputo ultimo, né terzultimo, mi reputo molto su. […] Anche se non emoziono con la voce come Sissi Alex o Luigi, non c’è solo quello, emozionerò in altro modo”.

