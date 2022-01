Il Signore degli Anelli, svelato il titolo della serie Prime Video

I mondi de Il Signore degli Anelli stanno per arrivare sul piccolo schermo con Gli Anelli del Potere: questo il titolo annunciato oggi che ci anticipa ciò che vedremo nella serie, tra le più attese di quest’anno. Il significato che si cela non sfuggirà ai fan di J.R.R. Tolkien, preannunciando una storia epica che salda insieme gli eventi più importanti della Seconda Era di Tolkien: la forgiatura degli iconici anelli. Lo show drama in più stagioni sarà disponibile in esclusiva su Prime Video in varie lingue in più di 240 Paesi e territori nel mondo da venerdì 2 settembre, con un nuovo episodio disponibile ogni settimana.

“Immaginiamo che questo titolo potrebbe essere sul dorso di un libro accanto agli altri classici di J.R.R. Tolkien. Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere unisce tutte le storie principali della Seconda Era della Terra di Mezzo: la forgiatura degli anelli, l’ascesa di Sauron l’Oscuro Signore, l’epica storia di Númenor e l’Ultima Alleanza tra gli Elfi e gli Uomini. Sino ad oggi, gli spettatori hanno visto sullo schermo solamente la storia dell’Unico Anello – ma prima che ce ne fosse uno, ce n’erano molti… e siamo entusiasti di condividere la loro epica storia”, hanno spiegato gli showrunner J.D. Payne & Patrick McKay.

Moltissimi elementi della serie sono stati realizzati artigianalmente e, allo stesso modo, Prime Video ha deciso di forgiarne fisicamente il titolo nella fonderia di un fabbro, versando rovente metallo fuso in legno intagliato a mano con la forma delle lettere. Un processo catturato in slow motion per un live-action video. Il logotitolo realizzato su misura è stato creato in metallo argentato con versi elfici incisi su ciascun carattere.

IL SIGNORE DEGLI ANELLI: GLI ANELLI DEL POTERE, COSA DOBBIAMO ASPETTARCI

Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere di Prime Video porterà per la prima volta sugli schermi le eroiche leggende della mitica Seconda Era della storia della Terra di Mezzo. Questo dramma epico si svolge migliaia di anni prima degli eventi narrati in Lo Hobbit e Il Signore degli Anelli di J.R.R. Tolkien, e porterà gli spettatori in un’era lontana in cui furono forgiati grandi poteri, regni ascesero alla gloria e caddero in rovina, improbabili eroi furono messi alla prova, la speranza appesa al più esile dei fili, e uno dei più grandi cattivi usciti dalla penna di Tolkien minacciò di far sprofondare tutto il mondo nell’oscurità.

Partendo da un momento di relativa pace, la serie segue un gruppo di personaggi, alcuni già noti, altri nuovi, mentre si apprestano a fronteggiare il temuto ritorno del male nella Terra di Mezzo. Dalle più oscure profondità delle Montagne Nebbiose, alle maestose foreste della capitale elfica di Lindon, all’isola mozzafiato del regno di Númenor, fino ai luoghi più estremi sulla mappa, questi regni e personaggi costruiranno un’eredità che sopravvivrà ben oltre il loro tempo.