Buonasera dottori, io assumo la pillola yaz da diverso tempo e oggi ho preso la 26esima pillola del blister, ovvero la seconda placebo. Il ciclo da sospensione dovrebbe verificarsi tra domani e venerdì.

Questa sera ho iniziati ad avvertire una grande sensibilità al seno, che mi sembra anche un po’ dolorante.

Aggiungo di aver sempre preso la pillola correttamente, non le ho dimenticate, anche perchè credo che altrimenti me ne sarei certamente accorta vedendo la pillola dimenticata nel blister, ho avuto un ritardo nell’assunzione di al massimo due ore o di anticipo di un’ora dall’orario stabilito. A differenza del mese scorso sono riuscita a controllare molto meglio la mia ansia, non assumendo troppe pillole in più del dovuto, ma solo in casi di diarrea vicino all’assunzione o quando avevo qualche dubbio. Ho paura che il ciclo possa non verificarsi per qualche ragione, o che possa esserci stato qualcosa che ha interferito con l’efficacia della pillola, anche se non mi viene in mente nulla di particolare. Secondo voi sarebbe il caso di preoccuparsi ?

Sono stranamente tranquilla questo mese, e non mi sono posta il problema dell’arrivo del ciclo fino ad oggi…forse mi sfugge qualcosa, e per questo sono preoccupata, anche se non capisco cosa, dato che sono molto scrupolosa nell’assunzione puntuale della pillola. Secondo voi cosa dovrei fare? Grazie

Ali

Cara Ali,

sei stata molto brava nel gestire la tua ansia e nel non assumere più pillole del dovuto nei casi in cui non vi è stato alcun rischio oggettivo.

Da quello che ci racconti non si sono verificate situazioni che facciano pensare ad un cattivo assorbimento del contraccettivo orale. Quindi stai tranquilla.

La tensione al seno è normale e non deve destare particolari preoccupazioni.

Resta fondamentale che tu possa confrontarti e approfondire la tua ansia con uno Psicologo in modo che possa rinforzare strategie utile per contenerla e non esporti ad altri rischi.

Un caro saluto!