Giulia Stabile torna a ballare dopo l’infortunio

Buone notizie per i fan di Giulia Stabile. Dopo diversi giorni di stop a causa di un piccolo infortunio, la ballerina torna a esibirsi ad Amici 21.

Il suo ritorno sarà nel pomeridiano del 23 gennaio, dove dimostrerà una coreografia per Cosmary sulle note di Drivers License di Olivia Rodrigo.

Giulia aveva comunicato ai suoi fan la scorsa settimana di essere in cura dal professor Alessandro Danieli, specialista in traumatologia, dopo essersi procurata una lesione. Fortunatamente non era nulla di grave. La ballerina stessa aveva rassicurato i fan, confermando che sarebbe tornata in sesto entro una settimana. E così è stato.