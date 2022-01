Notte di passione al Grande Fratello Vip 6. Complice la produzione, Gianmaria ha potuto godersi una serata in intimità con Federica.

I due hanno hanno cenato in Love Boat, mentre il resto dei coinquilini, a loro insaputa, guardavano la scena dallo schermo nella sala.

Il collegamento è stato poi interrotto quando la situazione si è fatta ‘bollente’. Dopo un bagno in idromassaggio tra baci e carezze, Gianmaria e Federica sono andati in camera da letto e si sono coperti con le lenzuola…

Tra i due sembra essere iniziato qualcosa di vero e per entrambi è forte il desiderio di continuare la frequentazione anche fuori dal GF.

Scorderemo mai la scena iconica di GianMaria e Federica che copulano con in sottofondo Cosmo che canta “sei la mia città, ti vengo dentro”?

NON CREDO PROPRIO ⚰️#gfvip pic.twitter.com/4bjLJ0mif6 — (super) Martina 🐍 (@_marti18) January 19, 2022