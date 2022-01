GF Vip 6, Manuel Bortuzzo ricorda Michele Merlo: “Un grande cantante”

Momento di emozioni al Grande Fratello Vip 6. Manca ormai pochissimo all’uscita dal reality di Manuel Bortuzzo, che per questioni personali ha deciso di tornare alla vita fuori dalla casa.

Prima di farlo, però, ha voluto condividere con i suoi coinquilini l’emozione di stare in piedi, mettendosi di nuovo i tutori.

Il nuotatore e i suoi compagni di avventura hanno trascorso diverso tempo insieme a parlare del più e del meno, fino a quando il discorso non si è spostato sulla salute. Parlando di come alcuni segnali del nostro corpo siano campanelli di allarme, Manuel ha dedicato un pensiero a Michele Merlo, il cantante di Amici 16 scomparso lo scorso 6 giugno in seguito a una emorragia cerebrale provocata da una leucemia fulminante.

“Abbiamo perso un grande cantante, un ragazzo che si lamentava di un mal di testa e in ospedale lo hanno rimandato a casa. Michele Merlo”.

Un ricordo davvero toccante che ha emozionato il web.