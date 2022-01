Tg Scuola – Edizione del 21 gennaio 2022

Bianchi: “Il 93,4% delle classi è in presenza, in Dad solo il 6,6%

A dieci giorni dalla ripresa delle lezioni, il ministro Patrizio Bianchi ha elencato i dati relativi alle classi in Dad o in quarantena. Secondo le elaborazioni del ministero dell’Istruzione, il 93,4% delle classi frequenta in presenza. Di queste, il 13,1% è in Didattica digitale integrata, mentre il 6,6% del totale fa lezione a distanza. Bianchi ha spiegato che le regole attuali “sono migliorabili”, ma hanno comunque permesso agli studenti di tornare in presenza. “La situazione è ancora difficile, ma potremmo farcela avendo la chiarezza dei dati”, ha precisato il ministro. Insoddisfatti i sindacati, che hanno sottolineato l’esigenza di conoscere i dati settimanalmente e hanno chiesto una drastica semplificazione del protocollo Covid “Allo stato attuale- ha detto il presidente di Anp Antonello Giannelli- il protocollo è del tutto inapplicabile per il collasso dei dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie, nonostante l’immane sforzo di collaborazione sopportato dalle scuole”.

Al via il progetto ‘YES – Youth, Education and Sport’

Un minore su cinque non svolge attività sportiva, e nel 30% dei casi la causa è la condizione economica della famiglia. L’Italia è anche il quinto Paese più sedentario d’Europa, e al Sud solo il 20% delle scuole dispone di una palestra. È per invertire questa tendenza che è stato presentato a Roma, il progetto ‘YES – Youth, Education and Sport, nell’ambito di un accordo tra il Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri e Indire. Il progetto ha l’obiettivo di inquadrare le tematiche legate al diritto allo Sport per i minorenni attraverso una pubblicazione scientifica, l’attivazione di webinar formativi e l’attuazione di iniziative strategiche, che prevedano il rafforzamento del ruolo sociale dello Sport, la promozione della salute pubblica attraverso l’attività fisica, il diritto all’esercizio della pratica sportiva per i minorenni.

Occupazioni Roma, studenti: “Da Ufficio Scolastico Regionale ascolto fittizio”

Una delegazione di studenti e studentesse del movimento ‘La Lupa’ ha incontrato il direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale del Lazio, Rocco Pinneri. Un colloquio concesso dopo il presidio organizzato dagli studenti per chiedere di essere ricevuti ed esprimere la loro contrarietà all’ondata di denunce e provvedimenti disciplinari che si sono abbattuti sugli studenti che hanno preso parte alle proteste degli ultimi mesi a Roma. I giovani hanno chiesto a Pinneri la revoca delle sospensioni e della circolare che aveva inviato a dicembre ai dirigenti scolastici del Lazio per invitarli a denunciare e punire gli studenti che avevano occupato i loro istituti. Ma la richiesta degli studenti, raccontano i giovani alla Dire, è stata rifiutata.

Al via la nuova edizione di Maxxi a[r]t work: il Pcto del museo

È partita la nuova edizione di Maxxi a[r]t work, il Percorso per le competenze trasversali e per l’orientamento (Pcto) del museo Maxxi di Roma. In questa prima sessione, che si terrà in forma ibrida sia online che in presenza, gli studenti dei licei romani ‘Mamiani’, ‘Manara’ e ‘Bramante’, avranno l’opportunità di approfondire i temi della mostra Amazônia del grande maestro fotografo Sebastião Salgado, attraverso gli interventi di esperti e di addetti ai lavori. Maxxi a[r]t worK alterna fasi dedicate alla formazione a workshop grazie ai quali gli studenti maturano esperienze concrete, utili per l’acquisizione di competenze trasversali indispensabili sia a scuola sia in un futuro ambito universitario e lavorativo. I professionisti del settore dei Beni culturali presentano agli studenti metodi, strumenti, criteri e esempi grazie ai quali si palesano le diverse fasi che portano dalla progettazione alla realizzazione di progetti che vanno dalla curatela al marketing territoriale, dalla comunicazione alla gamification, dal giornalismo al sound design.