Gli Aristogatti, Disney al lavoro sul live action del classico animato

La Disney continua a ‘sfornare’ live action come se non ci fosse un domani. E a noi piace così. A prescindere dalla riuscita, è sempre curioso vedere come le storie che fanno parte del nostro immaginario possano trasformarsi in racconti più complessi che toccano le corde dell’attualità, continuandoci a emozionare. Lo abbiamo visto con Cruella, Il Re Leone, Dumbo e molti altri.

Attualmente, la casa di Topolino starebbe iniziando a prepararsi per le lavorazioni del live-action de Gli Aristogatti. Come si legge su Deadline, Will Gluck (Peter Rabbit) e Keith Bunin (co-sceneggiatore del film Pixar Onward) sono stati chiamati all’appello per scrivere la sceneggiatura della pellicola di cui Gluck sarà in veste anche di produttore con la sua casa di produzione Olive Bridge Entertainment. Non è ancora chiaro se il live action debutterà al cinema o su Disney+.

Gli Aristogatti un film del 1970 diretto da Wolfgang Reitherman con le voci, nella versione originale, di Phil Harris, Eva Gabor e Sterling Holloway. Il film è il 20esimo Classico Disney, ed è basato su una storia di Tom McGowan e Tom Rowe: un’amabile famigliola di gatti, che vive serenamente presso la casa di una anziana aristocratica, viene fatta sparire dal maggiordomo di casa il quale intende così diventare l’unico erede della fortuna della ricca signora. Un gatto di nome Romeo ed altri amici animali aiuteranno gli Aristogatti a tornare a casa e cacciare il furfante maggiordomo. Il classico animato è noto anche per essere stato l’ultimo progetto cinematografico approvato da Walt Disney stesso, e il primo prodotto dopo la sua morte nel 1966.