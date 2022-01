Dardust, fuori da oggi il nuovo singolo ‘Parallel 43’

Si chiama ‘Parallel 43’ il nuovo singolo firmato da Dardust disponibile da oggi su tutte le piattaforme. Il brano che arriva dopo il successo dell’ultimo disco “S.A.D. STORM AND DRUGS”, anticipa il nuovo progetto che verrà pubblicato nel corso dell’anno da Sony Music Masterworks e Artist First.

In questo nuovo viaggio Dardust si propone come uno dei musicisti più innovativi e versatili del momento, facendo combaciare all’interno della musica strumentale due mondi apparentemente in antitesi: quello del piano acustico e quello elettronico.

“Parallel 43” (il parallelo della città natale dell’artista, Ascoli Piceno) rappresenta, per Dardust, un ritorno alle origini ed è un brano con cui l’ elettronica incontra il jazz e annulla le barriere di genere, senza disdegnare momenti di finezza melodica.

Dardust: “Ho deciso di separare nettamente le mie due anime. Elettronica e pianoforte”

“Nei precedenti album – afferma l’artista– ho sempre cercato di unire il minimalismo pianistico con l’elettronica, creando un crossover a cavallo tra neoclassica e pop con elementi magici che provengono dalle colonne sonore, da un certo mondo club, dai fantasy movie, dalla musica romantica. Questa volta ho deciso di separare nettamente le mie due anime, di non creare sfumature, di non creare punti d’incontro. Bianco e Nero. Elettronica e pianoforte. Ogni tappa corrisponderà infatti a due singoli, uno dall’anima elettronica e l’altro in piano solo“.

Dardust, per il nuovo lavoro collaborazioni importanti

Per questa occasione, Dardust ha scelto compagni di viaggio importanti. In primis IRKO, il nuovo pioniere del suono, mixer collaboratore di Kanye West, ingegnere del suono multiplatino che ha ricevuto quattro nomination ai Grammy per l’album Donda. Si è avvalso inoltre della collaborazione dell’ensemble Studio Murena un eclettico collettivo jazz-rap con influenze che vanno dal prog al post bop e del noto produttore Taketo Gohara per la parte pianistica del nuovo singolo in piano solo che farà seguito alla pubblicazione di “Parallel 43” e che proporrà il lato più minimalista della musica di Dardust.