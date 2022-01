Priyanka Chopra e Nick Jonas sono diventati genitori

Primo figlio per Priyanka Chopra e Nick Jonas. Dopo i rumors degli ultimi giorni la coppia ha confermato il lieto evento con un post su Instagram:

Siamo felicissimi di confermare che abbiamo dato il benvenuto ad un bambino tramite maternità surrogata. Chiediamo rispettosamente privacy durante questo periodo speciale mentre ci concentriamo sulla nostra famiglia. Grazie mille”.

Non è stato svelato il sesso del bebè, così come il nome. Secondo i rumors si tratterebbe di una bambina.

Nick e Priyanka avevano scelto di non divulgare la notizia dell’imminente nascita, anche se non hanno mai nascosto l’intenzione di allargare la famiglia.