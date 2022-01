‘Tommaso Zorzi: storia di un talento’ conquista la classifica di Amazon

Un viaggio fotografico alla scoperta del personaggio rivelazione dell’anno, per raccontare uno straordinario percorso fatto di amore, determinazione e tanta gavetta. Nasce così ‘Tommaso Zorzi: Storia di un talento’, un libro fotografico realizzato da SwipeNFT Italia che, in 150 fotografie, ci fa conoscere più da vicino il vincitore del Grande Fratello Vip 5.

Dalla partecipazione a Riccanza fino alla conduzione di Drag Race Italia, passando per la sua passione per gli animali e l’amore per Tommaso Stanzani, questa narrazione fotografica prova a raccontare Tommaso Zorzi sotto una luce nuova ed inedita.

Il libro, disponibile in formato ebook su Amazon, ha scalato le classifiche del colosso dell’e-commerce, posizionandosi al primo posto delle opere fotografiche in pochi giorni dalla sua pubblicazione.

nella prefazione curata da Gabriele Parpiglia anche una chicca per i fan di Tommaso: le fotografie del libro diventeranno un NFT e saranno disponibili come unica opera.