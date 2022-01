Annalisa sui grattacieli di New York con Spotify

Una grande conquista per Annalisa. Un manifesto gigante della cantante è comparso sui grattacieli di New York.

L’installazione fa parte del progetto Spotify Equal, una campagna di sensibilizzazione volta a promuovere una maggiore equità per le donne nella musica. E il palcoscenico scelto da questa iniziativa è proprio il billboard più ambito al mondo: Times Square.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ANNALISA (@naliannalisa)

Con 7 album all’attivo, 13 Dischi di Platino, 14 Dischi d’oro, 500 MILIONI di visualizzazioni dei video, Film, trasmissioni televisive, tante collaborazioni, sia italiane che internazionali, la carriera di Annalisa è costellata di successi e si afferma come una delle cantautrici più importati del panorama musicale italiano. Il suo ultimo album ‘Nuda’ (anche nella duplice versione Nuda 10), è uscito poco più di un anno fa ed è certificato Oro. Il suo ultimo singolo è “Eva + Eva” con Rose Villain.