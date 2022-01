Drag Race Italia, puntata tributo a Raffaella Carrà

Nuovo appuntamento con la gara più ‘truccata’ del mondo. Questa sera su Real Time tutti sintonizzati per la terza puntata di Drag Race Italia.

Un episodio speciale che vedrà le le nostre Queen avverare un sogno: portare sul palco il loro personale omaggio a Raffaella Carrà.

In occasione del tributo all’icona indiscussa della tv, ci sarà un collegamento con Tiziano Ferro:

“Sono cresciuto in una generazione nella quale mancava la rappresentanza di persone diverse da me. Questo è un mestiere faticoso, quello che fanno loro lo fanno 20 persone. Grazie per aver dato importanza a quest’arte. Continuate così, io non dico niente perché non sono un giudice… per il momento!”.

Appuntamento questa sera in prime time su Real Time, canale 31 del digitale terrestre.



Il ‘Rusical’ dedicato a Raffaella Carrà